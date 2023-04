Angelo Carella | morto il giocatore del Lecce negli anni ' 70 Conquistò la serie A con il Bari

(Di giovedì 20 aprile 2023) Addio ad. Aveva 73, ne avrebbe compiuti 74 il prossimo 4 maggio. Si è spento a, dove da tempo era in cura per l'Alzheimer. Da calciatore aveva giocato nel, la sua città,...

Addio ad. Aveva 73 anni, ne avrebbe compiuti 74 il prossimo 4 maggio. Si è spento a Bari , dove da tempo era in cura per l'Alzheimer. Da calciatore aveva giocato nel Bari, la sua città, ...LECCE - Si è spento a pochi giorni dal suo 74esimo compleanno (4 maggio), ex calciatore che per tre stagioni ha vestito la maglia del Lecce, dal 1972 al 1975. I tifosi che lo hanno visto giocare lo ricordano come una delle migliori ali destre che abbiano ...Un altro lutto colpisce il mondo del calcio pugliese: si è spento a pochi giorni dal suo 74º compleanno, ex attaccante del Bari con cui esordì negli anni '60, e di cui, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, è stato a lungo tecnico del settore giovanile. Nel corso della sua carriera, ...

Morto Angelo Carella: fu attaccante e tecnico delle giovanili del Bari BariToday

Addio ad Angelo Carella. Aveva 73 anni, ne avrebbe compiuti 74 il prossimo 4 maggio. Si è spento a Bari, dove da tempo era in cura per l'Alzheimer. Da calciatore aveva giocato nel Bari,