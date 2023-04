Andrea Pirlo verso il ritorno in Serie A: inizia un progetto triennale (Di giovedì 20 aprile 2023) L’esperienza di Andrea Pirlo in Turchia non è andata secondo le aspettative. Il rendimento del Karagumruk è stato dai due volti, in alcune partite ha fatto intravedere interessanti manovre in fase offensiva mentre in altre la squadra ha confermato evidenti lacune soprattutto in fase difensiva. Attualmente occupa l’ottava posizione ed è praticamente fuori da ogni obiettivo. Il terzo posto è infatti distante 19 punti mentre il vantaggio sulla zona retrocessione è tranquillizzante, 15 punti. L’obiettivo rimane quello di concludere la stagione nel miglior modo possibile e provare almeno a mantenere l’attuale posizione. La stagione in Turchia ha confermato le attitudini di Andrea Pirlo, ottima in fase offensiva e con qualche problema in difesa. Foto di Szilard Koszticsak / AnsaIl Karagumruk può infatti vantare il terzo ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) L’esperienza diin Turchia non è andata secondo le aspettative. Il rendimento del Karagumruk è stato dai due volti, in alcune partite ha fatto intravedere interessanti manovre in fase offensiva mentre in altre la squadra ha confermato evidenti lacune soprattutto in fase difensiva. Attualmente occupa l’ottava posizione ed è praticamente fuori da ogni obiettivo. Il terzo posto è infatti distante 19 punti mentre il vantaggio sulla zona retrocessione è tranquillizzante, 15 punti. L’obiettivo rimane quello di concludere la stagione nel miglior modo possibile e provare almeno a mantenere l’attuale posizione. La stagione in Turchia ha confermato le attitudini di, ottima in fase offensiva e con qualche problema in difesa. Foto di Szilard Koszticsak / AnsaIl Karagumruk può infatti vantare il terzo ...

