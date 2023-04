Andrea Papi, parla il padre del ragazzo ucciso dall’orso e lascia tutti a bocca aperta (Di giovedì 20 aprile 2023) Il padre di Andrea Papi ha espresso il suo parere sui provvedimenti della Provincia di Trento a proposito dell’orsa Jj4. Era il pomeriggio di mercoledì 5 aprile 2023, quando il 26enne di Caldes Andrea Papi mentre si allenava di corsa, come faceva abitualmente, nei boschi sopra il paese della Val di Sole, è stato ucciso dall’animale. La notizia dei primi esiti dell’autopsia che hanno decretato che la colpevole è proprio l’orsa Jj4 ha portato ad un’ordinanza di abbattimento a firma del presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. L’opinione di Carlo Papi su questo provvedimento. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Andrea Papi ucciso dall’orso, Mauro Corona rompe il silenzio: “Di chi è la ... Leggi su tvzap (Di giovedì 20 aprile 2023) Ildiha espresso il suo parere sui provvedimenti della Provincia di Trento a proposito dell’orsa Jj4. Era il pomeriggio di mercoledì 5 aprile 2023, quando il 26enne di Caldesmentre si allenava di corsa, come faceva abitualmente, nei boschi sopra il paese della Val di Sole, è statodall’animale. La notizia dei primi esiti dell’autopsia che hanno decretato che la colpevole è proprio l’orsa Jj4 ha portato ad un’ordinanza di abbattimento a firma del presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. L’opinione di Carlosu questo provvedimento. (Continua dopo le foto) Leggi anche:, Mauro Corona rompe il silenzio: “Di chi è la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iacopo_melio : L’intervista rilasciata alle Iene dai genitori di Andrea Papi dovremmo ascoltarla tutte e tutti. Questa famiglia d… - repubblica : La famiglia di Andrea Papi: 'La vendetta non ci interessa, uccidere JJ4 non è giustizia. La vera responsabilità è d… - redazioneiene : “Mio figlio non ha colpa, l’orsa non ha colpa” ci dice la mamma di Andrea Papi, il runner ucciso il 5 aprile in Tre… - Violea12 : RT @fanpage: I familiari di Andrea Papi, il runner ucciso dall’orsa JJ4 in Trentino, hanno chiarito di non volere la morte dell’animale. “S… - splugen00 : RT @fanpage: I familiari di Andrea Papi, il runner ucciso dall’orsa JJ4 in Trentino, hanno chiarito di non volere la morte dell’animale. “S… -