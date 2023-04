Ancora Sinner contro Musetti: il derby italiano nei quarti a Barcellona – Quando e dove vedere la partita (orario e tv) (Di giovedì 20 aprile 2023) Da Montecarlo a Barcellona, il risultato non cambia: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti arrivano fino ai quarti di finale, dove si affronteranno di nuovo nel derby italiano tra le due promesse del nostro tennis. A Montecarlo è stato un dominio dell’altoatesino, che ha concesso solo quattro game. Sulla terra rossa dell’Atp 500 di Barcellona però il match sembra essere molto più equilibrato. Se infatti Musetti agli ottavi è stato capace di superare in tre set il britannico Cameron Norrie, n.13 del ranking e settima testa di serie, Sinner ha ottenuto lo stesso risultato con un avversario sulla carta molto più innocuo, il giapponese Yoshihito Nishioka. Per l’azzurro, reduce appunto dalla semifinale di Montecarlo, si è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Da Montecarlo a, il risultato non cambia: Jannike Lorenzoarrivano fino aidi finale,si affronteranno di nuovo neltra le due promesse del nostro tennis. A Montecarlo è stato un dominio dell’altoatesino, che ha concesso solo quattro game. Sulla terra rossa dell’Atp 500 diperò il match sembra essere molto più equilibrato. Se infattiagli ottavi è stato capace di superare in tre set il britannico Cameron Norrie, n.13 del ranking e settima testa di serie,ha ottenuto lo stesso risultato con un avversario sulla carta molto più innocuo, il giapponese Yoshihito Nishioka. Per l’azzurro, reduce appunto dalla semifinale di Montecarlo, si è ...

