"Amici, ecco il nome del vincitore": stagione rovinata per Maria De Filippi? (Di giovedì 20 aprile 2023) La finale diAmici – Il Serale si avvicina e il toto-vincitore impazza. Chi farà sua la 22ima edizione dello show di Maria De Filippi? L'ultima puntata andrà in onda, in diretta, domenica 14 maggio. Sarà un cantante o un ballerino a trionfare? C'è da dire che c'è una classifica per ogni categoria artistica, perciò c'è da capire chi avrà la supremazia finale. Sull'account Twitter “Amici News” spuntano i primi sondaggi, che potrebbero già rivelare le intenzioni di televoto degli spettatori del programma. In questo momento a prevalere, nella categoria del canto, è Angelina Mango, figlia d'arte del cantante lucano scomparso nel 2014. Del resto, se il papà cantava “Oro”, Angelina avrà tutte le carte in regola per salire sul gradino più alto del podio. La Mango junior, infatti, ha stupito tutti con il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) La finale di– Il Serale si avvicina e il toto-impazza. Chi farà sua la 22ima edizione dello show diDe? L'ultima puntata andrà in onda, in diretta, domenica 14 maggio. Sarà un cantante o un ballerino a trionfare? C'è da dire che c'è una classifica per ogni categoria artistica, perciò c'è da capire chi avrà la supremazia finale. Sull'account Twitter “News” spuntano i primi sondaggi, che potrebbero già rivelare le intenzioni di televoto degli spettatori del programma. In questo momento a prevalere, nella categoria del canto, è Angelina Mango, figlia d'arte del cantante lucano scomparso nel 2014. Del resto, se il papà cantava “Oro”, Angelina avrà tutte le carte in regola per salire sul gradino più alto del podio. La Mango junior, infatti, ha stupito tutti con il ...

