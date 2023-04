Amici di Maria | scoppia una lite giudice vs prof | le anticipazioni

(Di giovedì 20 aprile 2023) Come ogni giovedì, anche ieri è stata registrata una nuova puntata del serale didi(qui per scoprire chi sarà eliminato). Il sesto appuntamentono si è aperto con le esibizioni dei tre giudici. Michele Bravi si è esibito sulle note di Your Song, Giuseppe Giofrè di Roxenne e Cristiano Malgioglio di Lady Marmalade. A vincere è stato proprio Malgy, che ha scelto la busta che ha decretato che la prima squadra a dover scendere in campo sarebbe stata quella formata da Raimondo Todaro e Arisa. Al termine della prima manche Ramon è finito al ballottaggio e Cristiano ha mosso qualche critica al ragazzo, scatenando la furia di Alessandra Celentano. Secondo Malgioglio il ballerino ‘fa sempre le socose’ e questa opinione non è andata giù alla maestra di danza classica.di ...

Ad annunciarlo ai ragazzi in casetta sarà come sempre la conduttriceDe Filippi.vi aspetta sabato 22 aprile in prima serata su Canale 5 . Scopri le ultime news su...di, non usa giri di parole e racconta come la sua carriera non sia mai decollata. Quando vinse il talent show di Canale 5 si chiamava ancora Saranno Famosi ma al timone c'era comunqueDe ...... Adele Pennetta, Niente Caffè, Marta Nolletti, Sara Paone, Dante G, Simone De Rosa, Domitilla... Tanti gli ospiti presenti in sala, come la coppia di attori eoriginari di Latina, Alexander ...

Maria De Filippi, speciale "Amici" il 21 aprile. La voce: "Fanno il televoto..." Liberoquotidiano.it

Ecco chi sono i due allievi di Amici 22 finiti al ballottaggio finale. Oggi, giovedì 20 aprile 2023, è stata registrata la sesta puntata del Serale di Amici, il talent show di Canale 5 condotto da Mar ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...