Amici 22 | chi sono gli allievi rimasti che si contendono la vittoria

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 20 aprile 2023) Mancano appena tre puntate alla finale di22, che andrà in onda eccezionalmente di domenica, il 14 maggior 2023, per non scontrarsi contro la finale dell’Eurovision 2023 in onda su Rai 1. Glisoltanto otto e diventeranno sette dopo la messa in onda della puntata di sabato 23 aprile 2023, quando ne verrà eliminato un altro (stando ai sondaggi, uno tra il cantante Cricca, il meno forte tra quelliad22, e il ballerino Ramon Agnelli, eccellente nel classico ma poco versatile). Chidunque gli? E chi tra loro è realmente candidato alladi questa edizione del talent di Maria De Filippi?22, gli...