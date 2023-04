Amici 2023, anticipazioni sesta puntata Serale di sabato 22 aprile. Ospite Gaia, torna Brignano (Di giovedì 20 aprile 2023) Enrico Brignano - Amici 2023 (foto US Fascino) Il Serale di Amici 2023 prosegue con la sesta puntata, registrata oggi e in onda in prima serata su Canale 5 in prima serata sabato 22 aprile. Se non volete spoiler su quanto successo, in particolare sull’esito della sfida a squadre, la vostra lettura deve fermarsi qui. Amici 2023, anticipazioni sesta puntata Serale: l’eliminato di sabato 22 aprile Nuova sfida tra le tre squadre in gara, guidate dai professori e formate da: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano (Aaron, Isobel, Ramon), Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo (Angelina, Cricca, ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 20 aprile 2023) Enrico(foto US Fascino) Ildiprosegue con la, registrata oggi e in onda in prima serata su Canale 5 in prima serata22. Se non volete spoiler su quanto successo, in particolare sull’esito della sfida a squadre, la vostra lettura deve fermarsi qui.: l’eliminato di22Nuova sfida tra le tre squadre in gara, guidate dai professori e formate da: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano (Aaron, Isobel, Ramon), Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo (Angelina, Cricca, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Corruzione, arrestato un giudice di Latina: “Incarichi ad amici in cambio di soldi, gioielli e abbonamenti allo sta… - CardRavasi : Amici di Genova, vi ricordo che alle 18.30 sarò a Palazzo Ducale per tenere una lectio dal titolo 'La cura fraterna… - fattoquotidiano : Bergamo, ex insegnante spiega la storia della città a un gruppo di amici: fermata e multata per 2000 euro - ADelleNotizie : Anticipazioni Amici 22 Aprile, Benedetta assente: il motivo #gfvip #gintonic #donnalisi #isola #isoladeifamosi… - ADelleNotizie : Anticipazioni Amici 22 aprile: infortunio per Mattia! -