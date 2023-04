America’s Cup, addio alle World Series a Cagliari. Spunta l’ipotesi Brindisi, ma il tempo stringe (Di giovedì 20 aprile 2023) Cagliari non ospiterà a ottobre le regate delle World Series della America’s Cup. Ora è tutto ufficiale: sono troppo lontane le posizioni tra Regione Sardegna e organizzatori, gli ultimi contatti tra l’assessore al Turismo, Gianni Chessa, e lo staff della competizione sportiva più antica al mondo non hanno consentito di trovare una soluzione. Brindisi si è candidata per la sostituzione, ma il tempo stringe visto che da regolamento le sedi delle regate preliminari dovranno essere definite entro il prossimo 30 aprile. Come riporta l’Ansa, le parti, dopo il sì dello scorso agosto, non hanno poi trovato l’accordo per firmare il contratto. La Regione, anche sulla base di quanto emerso nell’ incontro della scorsa estate, chiedeva che Cagliari ospitasse il ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023)non ospiterà a ottobre le regate delledellaCup. Ora è tutto ufficiale: sono troppo lontane le posizioni tra Regione Sardegna e organizzatori, gli ultimi contatti tra l’assessore al Turismo, Gianni Chessa, e lo staff della competizione sportiva più antica al mondo non hanno consentito di trovare una soluzione.si è candidata per la sostituzione, ma ilvisto che da regolamento le sedi delle regate preliminari dovranno essere definite entro il prossimo 30 aprile. Come riporta l’Ansa, le parti, dopo il sì dello scorso agosto, non hanno poi trovato l’accordo per firmare il contratto. La Regione, anche sulla base di quanto emerso nell’ incontro della scorsa estate, chiedeva cheospitasse il ...

