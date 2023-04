(Di giovedì 20 aprile 2023) Mentre decide come correggere le norme sui balneari, in Cdm arrivano le nuove norme su un’altra categoria soggetta alla direttiva Bolkestein

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Ambulanti, il governo verso la sfida a Bruxelles - ClaudioTonon : RT @RenatoMaiaron: E con il nuovo codice degli appalti voluto da Salvini andrà sempre peggio, governo nemico dei lavoratori, amico solo di… - pix120 : RT @RenatoMaiaron: E con il nuovo codice degli appalti voluto da Salvini andrà sempre peggio, governo nemico dei lavoratori, amico solo di… - GramsciAG : RT @RenatoMaiaron: E con il nuovo codice degli appalti voluto da Salvini andrà sempre peggio, governo nemico dei lavoratori, amico solo di… - infoitinterno : Balneari e ambulanti, governo stretto tra richiami di Bruxelles e nuove norme -

Mentre decide come correggere le norme sui balneari, in Cdm arrivano le nuove norme su un'altra categoria soggetta alla direttiva ...LA STAMPA 'Migranti, ilnel caos. Ridotta la protezione speciale', apre il quotidiano ... 'Concorrenza, intesa sugli. Resta il nodo balneari', si legge nel fondo. 'Pnrr alla stretta ...Poiché ilha decretato la totale chiusura dell'area urbana verso l'esterno, quest'ultima ... Anche in assenza dei rispettivi occupanti, che magari incontreremo sotto forma di cadaveri, ...

Ambulanti, il governo verso la sfida a Bruxelles: in arrivo proroghe fino a 12 anni La Stampa

In attesa che il governo decida come correggere le norme sui balneari oggi ... le attività di un’altra categoria soggetta alla direttiva Bolkestein, quella degli ambulanti. Un’altra partita molto ...Mentre Matteo Salvini ipotizza proroghe alle concessioni balneari e indennizzi ai gestori di lidi, la corte di giustizia europea boccia in modo fragoroso il ricorso del comune di Ginosa (Taranto) cont ...