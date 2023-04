Ambiente, ok del Parlamento UE a nuova legge per combattere deforestazione globale (Di giovedì 20 aprile 2023) Sarà poi pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE, entrerà in vigore 20 giorni dopo e sarà direttamente applicabile in tutti i Paesi UE. Leggi su borsaitaliana (Di giovedì 20 aprile 2023) Sarà poi pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE, entrerà in vigore 20 giorni dopo e sarà direttamente applicabile in tutti i Paesi UE.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marcozanni86 : La commissione europea in un doc interno si dice “preoccupata dalla posizione del #Brasile su guerra in #Ucraina e… - Agenzia_Ansa : Il ministro Pichetto: 'L'orsa Jj4 va abbattuta, lo dice l'Ispra'. L'Istituto è 'il braccio operativo del ministero… - enpaonlus : Ricordiamo che nel 2018 la Provincia di Trento ha rifiutato un piano del Ministero dell’Ambiente per il monitoraggi… - Maxi062 : RT @_AliveUniverse: Rientro del #satellite #NASA #Rhessi qualcuno riporta che, intorno alla mezzanotte e per una sconcertante coincidenza,… - MuseoDioc_BS : Avete già provato la sala al buio 'Nella bottega del Moretto'? ? Questo nuovo ambiente permanente vuole raccontare… -