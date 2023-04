Alvino: «In finale di Champions ci sarà una squadra con una ventina di punti in meno in classifica del Napoli» (Di giovedì 20 aprile 2023) Carlo Alvino ha commentato l’eliminazione del Napoli dalla Champions League attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter Carlo Alvino ha commentato l’eliminazione del Napoli dalla Champions League attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter. PAROLE – «Pensavo: in finale di Champions League ci sarà una squadra con una ventina di punti in meno in classifica del Napoli … E la narrazione “drogata” parla di campionato mediocre e falsato …La verità è che li abbiamo asfaltati! Senza se e senza ma!». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Carloha commentato l’eliminazione deldallaLeague attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter Carloha commentato l’eliminazione deldallaLeague attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter. PAROLE – «Pensavo: indiLeague ciunacon unadiinindel… E la narrazione “drogata” parla di campionato mediocre e falsato …La verità è che li abbiamo asfaltati! Senza se e senza ma!». L'articolo proviene da Calcio News 24.

