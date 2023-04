Alvin dice la sua sul divorzio fra Ilary Blasi e Francesco Totti (Di giovedì 20 aprile 2023) Ilary Blasi sembrerebbe essere molto tranquilla in merito alla rottura con Francesco Totti, tant’è che lei stessa ci ha ironizzato su durante la prima puntata de L’Isola dei Famosi con Alvin, Enrico Papi e Vladimir Luxuria. “Dall’anno scorso le cose sono cambiate, non c’è più un uomo accanto a me” – ha dichiarato alludendo a Totti – “Sto parlando di Nicola Savino che ci segue da casa!“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Biccy.it (@biccy.it) Per questo motivo Alvin – intervistato da SuperGuidaTv – ha detto la sua in merito al divorzio. “Io credo che i periodi burrascosi facciano parte della vita di ognuno di noi. Credo che ognuno abbia il diritto di viversi questi momenti nel modo in cui ... Leggi su biccy (Di giovedì 20 aprile 2023)sembrerebbe essere molto tranquilla in merito alla rottura con, tant’è che lei stessa ci ha ironizzato su durante la prima puntata de L’Isola dei Famosi con, Enrico Papi e Vladimir Luxuria. “Dall’anno scorso le cose sono cambiate, non c’è più un uomo accanto a me” – ha dichiarato alludendo a– “Sto parlando di Nicola Savino che ci segue da casa!“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Biccy.it (@biccy.it) Per questo motivo– intervistato da SuperGuidaTv – ha detto la sua in merito al. “Io credo che i periodi burrascosi facciano parte della vita di ognuno di noi. Credo che ognuno abbia il diritto di viversi questi momenti nel modo in cui ...

