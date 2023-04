Altro che esordio agevole | quanta fatica per Djokovic!

(Di giovedì 20 aprile 2023) Il serbo, dopo la sconfitta con Musetti a Montecarlo, è impegnato nell’Atp 250 di Banja Luka in Bosnia, il torneo gestito da lui e dalla sua famiglia PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM E’ tornato in campo Novak Djokovic. Il numero 1 del mondo non è stato inserito nel tabellone dell’Atp 500 di Barcellona, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tomasomontanari : La #sostituzioneetnica è parte integrante della ideologia di tutte le estreme destre occidentali: altro che ignoran… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi L’America ritira il vaccino imposto all’Italia col pass ??? Spia russa fatta evadere da commando… - SusannaCeccardi : La sinistra si ritrova ancora una volta ad esporsi ad una pessima figura. Settimane di accuse e falsità sul Govern… - giannicuzzani : RT @flexgrimmy: Con l’Autonomia, ‘Io sono Giorgia’ passerà alla storia per aver ridotto l’Italia a un ridicolo stato medioevale che conterà… - _xiepto__ : RT @theunknovn: essere circondati da parecchie persone ma non avere comunque nessuno che ti permette di rifugiarti sfogarti e abbracciare è… -

... l'accusa, il quale ha confermato in dibattimentoil - 15 potrebbe essere un pronunciamento sproporzionato rispetto ai fatti. DIVISIONI INTERNE - Sentenza scontata Tutt'perché proprio all'......significa letteralmente 'cinque dita', in quanto viene mangiato con le mani. Pupo in lacrime: 'Mia mamma ha l'Alzheimer'. La toccante confessione in tv a Oggi è ungiorno Pupo: 'Su di noi ...... Gelsomina Palmieri,ha previsto, per tutti, la misura cautelare dell'obbligo di dimora . Il provvedimento è stato eseguito per uno solo degli indagati essendo ungià detenuto per...

"Altro che spaccio di lieve entità". Montaruli smonta le polemiche della sinistra ilGiornale.it

Elevare i giri del motore, senza rimpianti. Filippo Tortu si prepara per una nuova stagione outdoor nell’atletica internazionale con tante ambizioni. Nel 2023 la tappa principale saranno i Mondiali a ...Derby Milan-Inter dopo 20 anni esatti in semifinale di Champions League. I nerazzurri di Simone Inzaghi macinano incassi record.