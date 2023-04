Altri 10 giorni per attivare Supergiga di ho con 230 GB a 9,99€ (Di giovedì 20 aprile 2023) Mancano solo dieci giorni al termine della promozione di ho Mobile dedicata alla primavera, Supergiga offre 30 GB di dati in più, per sempre, a chi passa ad ho da qualsiasi operatore di provenienza e anche per chi attiva una nuova numerazione. In base all’operatore di provenienza, puoi attivare una tariffa, includono tutte minuti ed SMS senza limiti, con fino a 230 GB di dati e in più 5€ in regalo se ti invita un amico (trovi il codice nell’articolo). Se arrivi da un operatore virtuale oppure iliad puoi accedere alle migliori e più economiche tariffe del mercato se effettui la portabilità del numero e per chi desidera attivare una nuova numerazione o proviene da Tim, Vodafone o WindTre i regali non mancano. Fibra Vodafone: naviga e chiama senza limiti a soli 24,90€ Con Supergiga hai fino a 230 GB a ... Leggi su pantareinews (Di giovedì 20 aprile 2023) Mancano solo diecial termine della promozione di ho Mobile dedicata alla primavera,offre 30 GB di dati in più, per sempre, a chi passa ad ho da qualsiasi operatore di provenienza e anche per chi attiva una nuova numerazione. In base all’operatore di provenienza, puoiuna tariffa, includono tutte minuti ed SMS senza limiti, con fino a 230 GB di dati e in più 5€ in regalo se ti invita un amico (trovi il codice nell’articolo). Se arrivi da un operatore virtuale oppure iliad puoi accedere alle migliori e più economiche tariffe del mercato se effettui la portabilità del numero e per chi desiderauna nuova numerazione o proviene da Tim, Vodafone o WindTre i regali non mancano. Fibra Vodafone: naviga e chiama senza limiti a soli 24,90€ Conhai fino a 230 GB a ...

