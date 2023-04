Altra doppietta! La Juve pareggia e vola in semi | c' è il Siviglia La Roma dilaga nei supplementari

L'sorpresa regalata dal tecnico è rappresentata da Miretti, preferito a Fagioli per affiancare Locatelli e Rabiot, e in difesa rilancia Alex Sandro nel terzetto brasiliano con Bremer e Danilo. ...... ma si sono fatti recuperare e ribaltare nel finale della prima frazione da unadi Terem Moffi. Nella ripresa gli svizzeri hanno poi raggiunto il pareggio con un'rete di Amdouni che ......di contratto del centravanti transalpino che si è legato ai colori rossoneri per un'stagione -... Memorabile, il suo primo derby giocato: 1 - 0 in favore dell'Inter, prima che una sua- ...

City, altra doppietta per Haaland che da solo ha segnato più del Chelsea ItaSportPress

Dall'ufficio stampa del Bogliasco 1951. Di Marco Tripodi L’amarezza e l’emozione. L’ultima gara casalinga stagionale dei ragazzi del Netafim Bogliasco ...Obiettivo centrato per la Sangiustese che si assicura la permanenza nella massima categoria regionale, con una giornata di anticipo, grazie ad una larga vittoria (4 a 1) otten.uta ai danni della Jesin ...