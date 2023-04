Almeria vs Athletic Bilbao – probabili formazioni

(Di giovedì 20 aprile 2023) L’cercherà di ottenere tre vittorie consecutive nella Liga quando sabato 22 aprile pomeriggio si recherà al Power Horse Stadium per affrontare l’, in pericolo di retrocessione. Gli ospiti sono attualmente settimi in classifica, a quattro punti dal sesto posto del Villarreal, mentre l’si trova al 17° posto, a tre punti dalla zona retrocessione nella massima serie spagnola. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16:15 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreL’ha riconquistato la promozione in La Liga arrivando primo in Segunda Division la scorsa stagione e punta ...

... che nell'altra semifinale ha avuto la meglio sul più quotatoBilbao. Ma dov'eravamo ... Dall'imprevedibile sconfitta con l'dello scorso 26 febbraio il Barça le ha vinte tutte. Si è ...RISULTATI 27GIORNATA VENERDI' Maiorca - Osasuna 0 - 0 SABATO Girona - Espanyol 2 - 1Bilbao - Getafe 0 - 0 Cadice - Siviglia 0 - 2 Elche - Barcellona 0 - 4 DOMENICA Celta Vigo -ore ......di coppe europee e l'anticipo di ieri tra Real Valladolid eBilbao , vinto per 3 - 1 dai baschi , oggi continua la 26esima giornata della Liga. Alle 14:00 apre le danze il match tra...

Diretta Almeria-Athletic Bilbao: dove vederla in tv e live streaming DAZN

The upcoming match between Athletic Bilbao and UD Almeria will take place at Estadio del Mediterráneo in Almería, Spain on Saturday, April 22, kicking off at 10:15 AM ET.Athletic Bilbao faced Real ...Valladolid 3, Mallorca 3 Betis 0, Cadiz 2 Almeria 2, Valencia 1 Rayo Vallecano 1, Atletico 2 Barcelona 0, Girona 0 Rayo Vallecano 2, Osasuna 1 Villarreal 1, Valladolid 2 Athletic Bilbao 2, Sociedad 0 ...