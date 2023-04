All’improvviso arriva Correa: lampo dell’argentino in Inter-Benfica (Di giovedì 20 aprile 2023) Inter-Benfica ha visto anche la firma di Correa. L’argentino è riuscito a trovare il gol con un lampo di talento, sfruttando finalmente una giocata di personalità. lampo DI TALENTO – Quando forse non lo aspettava più nessuno Correa in Inter-Benfica ha mostrato un lampo del suo talento. Una giocata non banale in una partita importante. In un momento importante della gara per di più. Una giocata di qualità e personalità. Ovvero le due cose che l’argentino ha più faticato ad esprimere nella sua stagione. GIOCATA CHIAVE – Il Tucu è entrato in campo al minuto 76, sostituendo Lautaro Martinez. Nei 14 minuti che ha giocato ha toccato 6 palloni, con 3 passaggi tentati di cui 2 riusciti. A valorizzare la sua gara però c’è la terza rete ... Leggi su inter-news (Di giovedì 20 aprile 2023)ha visto anche la firma di. L’argentino è riuscito a trovare il gol con undi talento, sfruttando finalmente una giocata di personalità.DI TALENTO – Quando forse non lo aspettava più nessunoinha mostrato undel suo talento. Una giocata non banale in una partita importante. In un momento importante della gara per di più. Una giocata di qualità e personalità. Ovvero le due cose che l’argentino ha più faticato ad esprimere nella sua stagione. GIOCATA CHIAVE – Il Tucu è entrato in campo al minuto 76, sostituendo Lautaro Martinez. Nei 14 minuti che ha giocato ha toccato 6 palloni, con 3 passaggi tentati di cui 2 riusciti. A valorizzare la sua gara però c’è la terza rete ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : All'improvviso arriva Correa: lampo dell'argentino in Inter-Benfica - - MouradAhmim : Sii vigile, il tradimento arriva all'improvviso, amico mio. . . - paolosarti69 : RT @Adriano72197026: Malore improvviso durante lo spettacolo: stavolta il malore arriva all’improvviso per Toni Servillo, ricoverato nella… - antoniocianfa : E poi all'improvviso arriva quella fitta, quel dolore che non ti lascia e ti distrugge la mente.... - marcocangoni81 : RT @Adriano72197026: Malore improvviso durante lo spettacolo: stavolta il malore arriva all’improvviso per Toni Servillo, ricoverato nella… -

Il mito della Fiat Tempra che soccorse Ayrton Senna In supporto di Senna arriva all'improvviso, come un salvagente in un mare di persone, una Safety Car diversa dal solito: una Fiat Tempra 16V di colore amaranto. La macchina italiana fa salire a bordo ... Salone del Mobile, fantasia lavoro e fatturato: ecco l'Italia che ce la fa ...E quindi si passano questa profezia da una testata all'altra sperando che si avveri, a mo' di testimone del malaugurio interessato. LA CARTA E LA REALTÀ Poi, arriva il Salone del Mobile. D'improvviso,... Il caso migranti/ 'Sostituzione etnica' e assenza di visione Il no alla 'sostituzione etnica', che non c'è, s'unisce all'... Anche ipotizzando che d'improvviso le nascite in Italia registrino un ... dovrebbe essere proprio questa: chiedere a chi arriva da fuori ... In supporto di Senna, come un salvagente in un mare di persone, una Safety Car diversa dal solito: una Fiat Tempra 16V di colore amaranto. La macchina italiana fa salire a bordo ......E quindi si passano questa profezia da una testata'altra sperando che si avveri, a mo' di testimone del malaugurio interessato. LA CARTA E LA REALTÀ Poi,il Salone del Mobile. D',...Il no alla 'sostituzione etnica', che non c'è, s'unisce'... Anche ipotizzando che d'le nascite in Italia registrino un ... dovrebbe essere proprio questa: chiedere a chida fuori ... Spalletti fa saltare la sala stampa, all'improvviso sbatte la mano sul ... Sport Fanpage