Allegri: «Per noi i punti sono sempre stati 59, ora li vediamo visivamente» (Di giovedì 20 aprile 2023) L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport poco prima dell’inizio della partita di Europa League contro lo Sporting. Ad Allegri è stato naturalmente chiesto della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni. Il Coni, in sostanza, ha restituito, almeno provvisoriamente, i 15 punti di penalizzazione alla Juventus, rinviando il verdetto alla Corte d’Appello Federale. Al momento il club bianconero è terzo in classifica. Sul punto, Allegri ha dichiarato: «Per noi i punti sono sempre stati 59, quelli conquistati sul campo, ora li vediamo visivamente. Oggi è stata una giornata particolare, ma i ragazzi sono concentrati sulla partita con lo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 aprile 2023) L’allenatore della Juventus, Massimiliano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport poco prima dell’inizio della partita di Europa League contro lo Sporting. Adè stato naturalmente chiesto della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni. Il Coni, in sostanza, ha restituito, almeno provvisoriamente, i 15di penalizzazione alla Juventus, rinviando il verdetto alla Corte d’Appello Federale. Al momento il club bianconero è terzo in classifica. Sul punto,ha dichiarato: «Per noi i59, quelli conquisul campo, ora li. Oggi è stata una giornata particolare, ma i ragazziconcentrati sulla partita con lo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lapoelkann_ : Allegri e Tutta la Juventus dai giocatori a Tutti credo e crediamo in voi dovete VINCERE domani per i colori ????che… - juventusfc : ?? Allegri « Siamo in Europa League, è una competizione importante, vincere ci permetterebbe di accedere alla Champi… - juventusfc : ?? Allegri « Domani è impensabile giocare per difendere il vantaggio di 1-0. Dobbiamo cercare di fare goal. Ci saran… - juventinigio : RT @GoalItalia: 'Per noi i punti sono sempre stati 59, conquistati sul campo. Ora li vediamo visivamente' ? Max #Allegri, tecnico della #J… - ArturoDb72 : RT @RidTheRock: #Allegri ???”Per noi i punti sono sempre stati 59.” #Calvo ???”Ci aspettiamo che i 59 punti restino per sempre.” AVANTI ????… -