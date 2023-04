Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Juventus | #Cassano commenta la sconfitta: “Mi dispiace per i tifosi bianconeri, dare 10 milioni ad #Allegri per v… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Juve: Allegri, per noi i punti sono sempre stati 59 Tecnico commenta sentenza del Collegio di Garanzia - sportli26181512 : #Allegri commenta la sentenza Juve: le parole prima dello Sporting: A pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida… - micos56 : Allegri commenta: 'Testa allo Sporting' e io correggo 'Testa di cazzo dimettiti' - NotaJuvefan : RT @sportface2016: #Juventus | #Cassano commenta la sconfitta: “Mi dispiace per i tifosi bianconeri, dare 10 milioni ad #Allegri per vedere… -

LISBONA (Portogallo) - Interpellato da sky a pochi minuti dal match di Europa League con lo Sporting sulla sentenza che ha momentaneamente riportato a 59 punti la Juventus , Massimilianorisponde così: " Per noi i punti sono sempre stati quelli conquistati sul campo, l'ho sempre detto. I ragazzi se li sono conquistati sul campo e ora sono visibili. Oggi è stata una giornata ...per primo Arrivano le prime reazioni da parte della Juventus dopo la decisione del Collegio ... Questo il commento di Massimilianoriportato da Sky Sport: 'Per noi i punti sono sempre ...per primo Sim-sala-bim . La Juventus , all'improvviso, torna terza in classifica nel ... e qualche sussulto in viadeve averlo provocato se davvero Chiné ha davvero paventato l'ipotesi ...

Allegri commenta la sentenza Juve: le parole prima dello Sporting Corriere dello Sport

Punti penalizzazione Juventus - Non si è fatto attendere il commento di Allegri e Calvo sul riottenimento dei 15 punti in classifica ...A pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida di Eruopa League, il tecnico bianconero ribadisce: "L'ho sempre detto, per noi i punti sono quelli conquistati sul campo" ...