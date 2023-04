Alla Juventus restituiti (per ora) i 15 punti (Di giovedì 20 aprile 2023) AGI - Annullamento della penalizzazione di 15 punti in classifica e rinvio a nuovo giudizio davanti Alla Corte d'appello federale per rimodulare l'eventuale sanzione da comminare Alla Juventus sulla vicenda plusvalenze. La Juve sale al terzo posto in classifica. È questa la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni che ha quindi accolto il ricorso della società bianconera incentrato sulla 'revocazione' della sentenza del 20 gennaio scorso. Ma anziché annullare interamente la vicenda, come richiesto dai legali della Juventus, è stato disposto che la Corte federale d'appello "in diversa composizione, rinnovi la sua valutazione, in particolare, in ordine Alla determinazione dell'apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze ... Leggi su agi (Di giovedì 20 aprile 2023) AGI - Annullamento della penalizzazione di 15 punti in classifica e rinvio a nuovo giudizio davantiCorte d'appello federale per rimodulare l'eventuale sanzione da comminaresulla vicenda plusvalenze. La Juve sale al terzo posto in classifica. È questa la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni che ha quindi accolto il ricorso della società bianconera incentrato sulla 'revocazione' della sentenza del 20 gennaio scorso. Ma anziché annullare interamente la vicenda, come richiesto dai legali della, è stato disposto che la Corte federale d'appello "in diversa composizione, rinnovi la sua valutazione, in particolare, in ordinedeterminazione dell'apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romeoagresti : Il Collegio di Garanzia rimanda alla Corte d'Appello la sentenza sul -15 inflitto alla #Juventus. I bianconeri, cos… - capuanogio : Pronti, partenza, via... L'associazione club Napoli Maradona, tramite l'avvocato Lubrano, chiede di partecipare al… - tuttosport : ?? Colpo di scena nel finale dell'udienza: il procuratore generale dello sport presso il Coni, Ugo Taucer, chiede il… - MazzottiFilippo : RT @EzioGreggio: “Juve,sentenza rinviata alla Corte d'Appello Federale:tornano i 15 punti in classifica,parzialmente accolto il ricorso del… - nygnos : RT @delio_petrelli: 59 SUL CAMPO. TERZI IN CLASSIFICA. FINO ALLA PROSSIMA PORCATA. #GiuLeManiDallaJuve #JUVENTUS #FinoAllaFine #ForzaJuve -