Alfonso De Nicola | ex medico sociale del Napoli sui tempi di recupero per Politano e Mario Rui

(Di giovedì 20 aprile 2023)De, exdel, è intervenuto a Marte Sport Live, condotto da Emanuela Castelli e Francesco Marciano, su Radio Marte: "? Idi, trattandosi di una distorsione della caviglia di primo grado, sono immediati, probabilmente più di una settimana.Rui ha un'infrazione che è una frattura della testa del perone. Bisogna aspettare che consolidi. Un infortunio del genere lo ebbe Campagnaro.Rui dovrebbe restare fuori almeno un mese. Ilsa bene come trattare i problemi, sta lavorando benissimo. Ilha comunque i sostituti, questo è molto importante. Rrahmani credo recuperi per domenica".

Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, è intervenuto a Marte Sport Live, su Radio Marte: "Politano I tempi di recupero, trattandosi di una distorsione della caviglia di primo grado, sono im ...