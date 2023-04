Alesse Agenzia delle Dogane | “Efficienza e dialogo con tutti” Pedrizzi | “Buoni segnali sui giochi”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 20 aprile 2023) L’e dei monopoli “è una grande comunità di persone’”. Una “realtà che stiamo riorganizzando in profondità” e che “necessita di una catena di comando chiara e netta, nonché di coesione e di coordinamento tra strutture, di cooperazione fra operatori, di fluidità di comunicazioni interne ed esterne”. In un lungo intervento, ieri, il direttore dell’e dei monopoli, Roberto, nel corso di un evento organizzato da Adm nella sala Regina della Camera, ha fatto il punto sulla riorganizzazione dell’organismo da lui presieduto. “E’ per questo motivo’” che il direttore ha “fin da subito” voluto “riallineare l’ai criteri organizzativi fondati sui principi generali dell’ordinamento sulle pubbliche ...