Alessandra Celentano mette in guardia Mattia Zenzola da Benedetta: “Ti oscura” (Di giovedì 20 aprile 2023) In queste ore nella scuola di Amici di Maria De Filippi c’è stato un confronto molto aspro tra la maestra Alessandra Celentano e Mattia Zenzola. Secondo il punto di vista dell’insegnante di danza, infatti, il ragazzo non starebbe dando il meglio di sé. Quando balla in compagnia della professionista Benedetta Vari accadrebbe qualcosa che lo penalizzerebbe. Ecco cosa è successo. Le critiche di Alessandra Celentano contro Mattia Zenzola Mattia Zenzola è un allievo della scuola di Amici che piace a tanti. Alessandra Celentano, però, non è della stessa idea della maggior parte delle persone. L’insegnante, infatti, ritiene che il ragazzo, in realtà, non sia particolarmente ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 20 aprile 2023) In queste ore nella scuola di Amici di Maria De Filippi c’è stato un confronto molto aspro tra la maestra. Secondo il punto di vista dell’insegnante di danza, infatti, il ragazzo non starebbe dando il meglio di sé. Quando balla in compagnia della professionistaVari accadrebbe qualcosa che lo penalizzerebbe. Ecco cosa è successo. Le critiche dicontroè un allievo della scuola di Amici che piace a tanti., però, non è della stessa idea della maggior parte delle persone. L’insegnante, infatti, ritiene che il ragazzo, in realtà, non sia particolarmente ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Utilizzo la funzione dei caratteri infiniti piazzata da Elon per ricordare l'epicità e la perfezione della 14esima… - tuttopuntotv : Alessandra Celentano mette in guardia Mattia Zenzola da Benedetta: “Ti oscura” #amici22 - Stefy1269 : RT @soff_icino: bel copione ma chi le crede signora alessandra celentano - MediasetTgcom24 : Ad 'Amici 22' è guerra tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano: 'Disposta a tutto per i suoi allievi' #amici22… - sonooserenaa : RT @soff_icino: bel copione ma chi le crede signora alessandra celentano -