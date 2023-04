Alberto Mario Lombardi riconfermato segretario provinciale Ugl Chimici di Benevento (Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl quinto congresso provinciale dell’Ugl Chimici, svoltosi oggi a Benevento, ha riconfermato segretario Alberto Mario Lombardi. All’evento ha partecipato per i vertici nazionali del sindacato, Michele Polizzi, segretario Ugl Chimici energia. “Sono felice – commenta Lombardi – per i risultati raggiunti grazie anche al grande lavoro di squadra che ho potuto realizzare insieme al gruppo dirigente. Con i componenti del nuovo gruppo eletto siamo pronti a raccogliere le sfide che il mondo del lavoro ci presenterà potendo contare sulla nostra organizzazione sindacale sempre più al passo coi tempi e pronta a recepire le giuste rivendicazioni dei lavoratori che ci onoriamo di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl quinto congressodell’Ugl, svoltosi oggi a, ha. All’evento ha partecipato per i vertici nazionali del sindacato, Michele Polizzi,Uglenergia. “Sono felice – commenta– per i risultati raggiunti grazie anche al grande lavoro di squadra che ho potuto realizzare insieme al gruppo dirigente. Con i componenti del nuovo gruppo eletto siamo pronti a raccogliere le sfide che il mondo del lavoro ci presenterà potendo contare sulla nostra organizzazione sindacale sempre più al passo coi tempi e pronta a recepire le giuste rivendicazioni dei lavoratori che ci onoriamo di ...

