Albarella | Per Mario Rui credo che ci vogliono 4 5 settimane

(Di giovedì 20 aprile 2023) Eugenio, preparatore atletico, ha parlato a Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", ecco le sue parole: “Le statistiche sono punti di riferimento, ma ogni stagione fa storia a sè. Le difficoltà del Napoli, non vivendo il quotidiano, posso riassumerle nelle parole dell’allenatore che ha ammesso la non buona condizione degli infortunati rientrati. A tutto ciò va sommato il peso psicologico di dover raggiungere un obiettivo che diamo per scontato, ma pian piano che ci si avvicina diventa sempre più pesante a livello di energie nervose e questo può determinare la poca brillantezza. Spalletti dovrà lavorare molto sulla psicologia degli atleti cercando di alleggerire la pressione che il grande risultato impone e l’ambiente che non è abituato a vivere questi eventi e che già da un bel po' sta dando pressione. Chi sceglie si accolla dei rischi. La poca ...