Al Pacino | Ho rifiutato Guerre Stellari | Harrison Ford grazie a me ha una carriera

(Di giovedì 20 aprile 2023) L'attore premio Oscar Alha svelato che gli era stato offerto un ruolo nel film, ma che hala parte. Alha parlato del motivo per cui ha, decisione che ha portatoa ottenere il ruolo di Han Solo. George Lucas aveva infatti proposto il progetto all'attore, che però non ha capito il potenziale del film. Durante un incontro avvenuto a New York, Alha ricordato: "Ho. Quando è emerso per la prima volta, ero quello nuovo, si sa cosa accade quando si diventa per la prima volta famosi. Diventa una situazione tipo 'Datelo ad Al'. Mi avrebbero persino ...

Al Pacino: "Ho rifiutato Guerre Stellari, Harrison Ford grazie a me ha ... Movieplayer

Ci sono attori che, pur di lavorare con mostri sacri del cinema, sarebbero disposti a molti sacrifici: è il caso di Keanu Reeves che, "per colpa" di Al Pacino, si è abbassato il salario in L'avvocato ...