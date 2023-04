Al Centro Commerciale “Le Mura” laboratorio di educazione ambientale con Plastic Free

(Di giovedì 20 aprile 2023) Giovedi 20 aprile si terrà un nuovo appuntamento promosso da SPAL eall’insegna dell’e della responsabilità sociale per i più piccoli. Presso il nuovo spazio #ThePlaceToDo del“Le”, a partire dalle 17:30 prenderà il via ungratuito rivolto a bambine e bambini dai 6 ai 10 anni nel quale si potranno divertire a realizzare personalmente originali creazioni ottenute grazie al riciclo dei rifiuti. Durante l’evento interverranno, inoltre, alcuni calciatori della prima squadra biancazzurra per incontrare i piccoli protagonisti di questa bella esperienza. Tutti coloro che sono interessati a partecipare possono iscriversi cliccando qui. Fonte articolo e foto: www.spalferrara.it ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogsicilia : #notizie #sicilia Rubano merce dai negozi del Forum di Palermo, in due denunciati - - Portale_Lavoro : Venditore/trice Tecnico Commerciale per Area Nord Lombardia - Helisa_9 : Le badanti di Tavassi che trasformano in centro commerciale un supermercato ?? #incorvassi #fiorello - FabrizioServen3 : Attacco chimico in centro commerciale a #Sanandaj #Iran #????? #?????_??????? - Helisa_9 : @Beatric20838507 'centro commerciale' ! Pensa che occasione gli ha trovato sta Lucia per scendere da lei in Puglia -

... è stato ospitato da Fabrica , unculturale e un incubatore di talenti con sede in una villa ... ha visto come relatori Andrea Berna responsabile reteItalia di Banca Ifis , Saul ...L'occasione arriva proprio dai festeggiamenti per i 20 anni dall'apertura delbarese , un lasso di tempo durante il quale questo spazio è diventato un punto di riferimento della ...... Italia, Europa meridionale e Portogallo in cinque aree critiche (, core, operazioni in ... Minsait ha localizzato in Italia il propriodi eccellenza globale per le tecnologie Customer ...

Giorgia Meloni mamma al centro commerciale: le foto con la bimba e il compagno Today.it

Rubano merce dai negozi del centro commerciale Forum di Palermo grazie ad un ingegnoso sistema che aggira i segnali antitaccheggio. Ma nella strada di ritorno, nell’Ennese, si imbattono in una pattugl ...ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia fornirà all’Ucraina sostegno finchè sarà necessario e richiesto sotto ogni profilo, perchè non è solo in ballo l’indipendenza del Paese, ma anche il futuro di pace dell’Eu ...