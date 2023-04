Al BolognaFestival c’è Musica Anch’io | così i concerti dal vivo diventano terapia per l’anima

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 aprile 2023) La cultura è sociale, il sociale è cultura. Bisogna superare la distinzione che nelle politiche cittadine e statali, nelle fondazioni che erogano contributi per realizzare iniziative artistiche, sottopone in una discutibile gerarchia la cultura al sociale. È una questione di percezione, o forse di luogo comune. Quando si parla di sociale si intende qualcosa di primaria importanza, mentre per la cultura l’accezione è spesso quella dello svago. Eppure la cultura impregna di sé ogni cosa: esiste una cultura politica, una cultura appunto sociale e certamente quella artistica. La cultura in realtà è il contesto intellettuale che permea di sé un pensiero o più pensieri e che coinvolge in questo pensare, immaginare, ciascuno di noi. La cultura comprende, non è compresa in un ambito solamente. La cultura è ovunque. Bisogna poi saperla individuare e declinare con consapevolezza. Vari i casi in ...