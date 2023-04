“Aiuto | sta tremando” Isola dei Famosi | paura per Cristina Scuccia nel cuore della notte

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 20 aprile 2023) Appena atterrata in Honduras, l’ex Suor, oggi semplicemente, aveva spiegato a Ilary Blasi di essere “carichissima per questo nuovo capitolo”. “Sono stata un po’ incosciente accettando subito ma amo le sfide”, aveva detto nella prima puntata de L’dei2023. Le prime notti? Un incubo. Difficile fare previsioni, diversi concorrenti possono rendersi conto di essere totalmente inadatti a L’dei2023 anche solo una volta provata l’esperienza.era partita con le più buone intenzioni, non si aspettava di crollare così. Corinne Clery ha rivelato cos’è accaduto a l’ex Suordei2023, ...