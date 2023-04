AI sensi dell’art 650 cp

Leggi su butac

(Di giovedì 20 aprile 2023) Arriviamo dopo tanti, ma ai fini di mantenere il database della fuffa aggiornato occorre occuparsi anche di questo fantomatico messaggio da parte del Ministero dell’Interno. La segnalazione che ci arriva (una tra le tante) ci racconta che cartelli come quello in foto sarebbero stati messi sui portoni di alcune case, ma che in realtà si tratterebbe di avvisi falsi messi da truffatori che vogliono entrare nelle abitazioni di anziani per rubare. Non dobbiamo fare molta fatica per raccontarvi che si tratta, prima di tutto, di una bufala: se i cartelli in giro fossero davvero tanti, infatti, avremmo anche tante segnalazioni diverse con foto diverse, e invece la foto è sempre la stessa da ovunque ce la segnaliate; e, in aggiunta, che si tratta anche di una truffa. Il 17 aprile se ne è occupata proprio la Polizia di Stato, raggiunta anch’essa da molte segnalazioni, che ha spiegato: L’avviso ...