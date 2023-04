Agricoltura, zootecnia, industria e Gdo fondamentali per il Pil. Quando tutto va secondo i programmi (Di giovedì 20 aprile 2023) L’ Italia, nonostante sia presente nei primi dieci posti della lista dei paesi più industrializzati, conserva ancora buona parte della sua connotazione agricola. Certo, non è superfluo specificarlo, dagli anni del dopoguerra il comparto ha iniziato a percorrere un lungo itinerario che ha visto la mano dell’uomo spostare i suoi sforzi in quel settore verso produzioni a più alto valore aggiunto e lo stesso comportamento è ancora oggi in itinere. Ciò significa che, per soddisfare il fabbisogno corrente, il Paese sta ricorrendo senza indugio di sorta all’ approvvigionamento di alcuni prodotti di base da paesi extracomunitari. In quelle realtà riesce a spuntare prezzi più vantaggiosi rispetto al costo della produzione domestica. Anche caricata dal peso appena individuato, la bilancia commerciale italiana, per quanto riguarda la sezione dei prodotti agricoli, è in attivo. ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 20 aprile 2023) L’ Italia, nonostante sia presente nei primi dieci posti della lista dei paesi piùlizzati, conserva ancora buona parte della sua connotazione agricola. Certo, non è superfluo specificarlo, dagli anni del dopoguerra il comparto ha iniziato a percorrere un lungo itinerario che ha visto la mano dell’uomo spostare i suoi sforzi in quel settore verso produzioni a più alto valore aggiunto e lo stesso comportamento è ancora oggi in itinere. Ciò significa che, per soddisfare il fabbisogno corrente, il Paese sta ricorrendo senza indugio di sorta all’ approvvigionamento di alcuni prodotti di base da paesi extracomunitari. In quelle realtà riesce a spuntare prezzi più vantaggiosi rispetto al costo della produzione domestica. Anche caricata dal peso appena individuato, la bilancia commerciale italiana, per quanto riguarda la sezione dei prodotti agricoli, è in attivo. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DipRoss : 2 regionale,sia perché le interazioni dell’Orso con le diverse attività dell’uomo-dalla zootecnia all’agricoltura,d… - ComparatoNicola : RT @GazzettaEmilia: #Cereali e dintorni. Burrasca in arrivo ... #agricoltura #zootecnia #frumento #agromercati - GazzettaEmilia : #Cereali e dintorni. Burrasca in arrivo ... #agricoltura #zootecnia #frumento #agromercati - fainformazione : ARPAISE - L’ Avv. Arnaldo Gadola punta al miglioramento delle politiche per l’Agricoltura e la Zootecnia, motivando… - fainfocronaca : ARPAISE - L’ Avv. Arnaldo Gadola punta al miglioramento delle politiche per l’Agricoltura e la Zootecnia, motivando… -