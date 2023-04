Agricoltura, Cia: futuro tra nuova Pac e tecnologia, a confronto a Cosenza (Di giovedì 20 aprile 2023) Cosenza, 20 apr. (Labitalia) - Le opportunità della nuova Pac per le imprese agricole. E le occasioni di sviluppo e sostenibilità che possono arrivare dalle nuove tecnologie. Questi i temi che sono al centro oggi a Cosenza del convegno 'Cosa cambia con la nuova Pac? Prospettive per l'Agricoltura 23-27' organizzato da Cia-Agricoltori italiani Calabria Nord. All'appuntamento ha preso parte Cristiano Fini, presidente nazionale di Cia-Agricoltori italiani: "La premessa da fare -spiega ad Adnkronos/Labitalia- è che questa è una Pac orientata ai sostegni economici-ambientali, e quindi qualcosa cambia rispetto al passato nella 'costruzione' del titolo per gli agricoltori. Per la Calabria, che ha un grandissimo patrimonio di biodiversità, questo vuol dire grandi opportunità e una grossa spinta al biologico e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023), 20 apr. (Labitalia) - Le opportunità dellaPac per le imprese agricole. E le occasioni di sviluppo e sostenibilità che possono arrivare dalle nuove tecnologie. Questi i temi che sono al centro oggi adel convegno 'Cosa cambia con laPac? Prospettive per l'23-27' organizzato da Cia-Agricoltori italiani Calabria Nord. All'appuntamento ha preso parte Cristiano Fini, presidente nazionale di Cia-Agricoltori italiani: "La premessa da fare -spiega ad Adnkronos/Labitalia- è che questa è una Pac orientata ai sostegni economici-ambientali, e quindi qualcosa cambia rispetto al passato nella 'costruzione' del titolo per gli agricoltori. Per la Calabria, che ha un grandissimo patrimonio di biodiversità, questo vuol dire grandi opportunità e una grossa spinta al biologico e ...

