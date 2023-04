Agenzia delle Entrate | controlli a raffica | partono le ingiunzioni per questa fascia di soggetti a rischio

(Di giovedì 20 aprile 2023) Giro di vite sui “furbetti” di turno: l’sta facendo partire unadi lettere e c’è chi rischia molto grosso… L’occasione fa l’uomo ladro, recita un antico adagio, e l’lo sa bene. Ecco perché sta facendo partire una campagna diall’ultimo centesimo. Ma non si tratta di verifiche indiscriminate: l’ente di riscossione mira a un particolare gruppo di contribuenti che hanno beneficiato di agevolazioni e contributi anche molto consistenti. Vediamo tutti i dettagli del nuovo giro di vite. L’ipotesi è quella di un abuso di diritto: in base aiautomatici condotti, ci sono tantissimi condomini fasulli. (AnsaFoto – Ilovetrading.it)I nuovisi ...

L'Nazioni Unite, ha detto Tretiakova il 15 febbraio, starebbe addirittura "spingendo le teorie morenti di Marx e Lenin" in Ucraina. Raffaella VitulanoHa anche citato l'esempiovisite della delegazione del governo cinese ad aziende, ... Mike Burgess , direttore generale dell'australiana ASIO, ha paragonato i suoi sforzi nel regno del ...Attenzione: anche se in generale per beneficiare di questa agevolazione fiscale non occorre la presentazione dell'Isee e non c'è obbligo di effettuare ristrutturazioni, l'Entrate ha ...

Concorso Agenzia delle Entrate, c'è la data del maxi bando da 2.500 posti Money.it

L’ITU, l’agenzia dell’Onu che fissa le politicy globali sull’uso dello spettro, ha fissato l'agenda della prossima conferenza mondiale WRC23.Mistero sulla morte improvvisa, avvenuta nella tarda serata di ieri, di Roberto Frassi, 58 anni, imprenditore e titolare di una delle più famose agenzie immobiliari di Viareggio, la RE/MAX. L'uomo, or ...