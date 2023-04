After 2, come finisce il film? (Di giovedì 20 aprile 2023) After 2 finisce con Hardin che, devastato dalla sua responsabilità indiretta nell’incidente, decide di porre fine alla relazione, ma Trish lo dissuade. Corre alla festa di addio di Vance, dove quest’ultimo chiede a Kimberly di sposarlo. Tessa litiga ancora una volta con Hardin prima di decidere di continuare a frequentarlo. Una sera, poco dopo, il senzatetto che aveva parlato con Hardin affronta i due e rivela la sua identità: è il padre di Tessa. Precedentemente, Il giorno di Natale, Hardin, Tessa e Trish partecipano a una festa del padre di Hardin, Ken. Furioso per l’apparente volontà di Ken di perdonarsi per il suo ruolo nell’aggressione a Trish, Hardin si ubriaca e aggredisce Ken. Tessa descrive l’incidente a Trevor, che la avverte che la sua relazione con Hardin non finirà bene. Vance contatta Tessa per informarla che la sua azienda si sta ... Leggi su cultweb (Di giovedì 20 aprile 2023)con Hardin che, devastato dalla sua responsabilità indiretta nell’incidente, decide di porre fine alla relazione, ma Trish lo dissuade. Corre alla festa di addio di Vance, dove quest’ultimo chiede a Kimberly di sposarlo. Tessa litiga ancora una volta con Hardin prima di decidere di continuare a frequentarlo. Una sera, poco dopo, il senzatetto che aveva parlato con Hardin affronta i due e rivela la sua identità: è il padre di Tessa. Precedentemente, Il giorno di Natale, Hardin, Tessa e Trish partecipano a una festa del padre di Hardin, Ken. Furioso per l’apparente volontà di Ken di perdonarsi per il suo ruolo nell’aggressione a Trish, Hardin si ubriaca e aggredisce Ken. Tessa descrive l’incidente a Trevor, che la avverte che la sua relazione con Hardin non finirà bene. Vance contatta Tessa per informarla che la sua azienda si sta ...

