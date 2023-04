Affidava incarichi ad amici in cambio di denaro e gioielli: arrestata giudice a Latina (Di giovedì 20 aprile 2023) Latina – Eseguite tre misure cautelari nei confronti di un giudice per le indagini preliminari in servizio al tribunale di Latina e di due professionisti per corruzione e induzione indebita. Su delega della Procura di Perugia, i finanzieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un giudice in servizio a Latina e di due professionisti romani con incarichi di collaborazione nell’ambito di procedure di amministrazione giudiziaria di beni sequestrati. I reati contestati a vario titolo sono corruzione per atto contrario ai doveri d’uffficio, corruzione in atti giudiziari e induzione indebita a dare o promettere utilità. Le indagini che hanno portato all’arresto del giudice per le indagini preliminari in servizio al tribunale di ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 20 aprile 2023)– Eseguite tre misure cautelari nei confronti di unper le indagini preliminari in servizio al tribunale die di due professionisti per corruzione e induzione indebita. Su delega della Procura di Perugia, i finanzieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di unin servizio ae di due professionisti romani condi collaborazione nell’ambito di procedure di amministrazione giudiziaria di beni sequestrati. I reati contestati a vario titolo sono corruzione per atto contrario ai doveri d’uffficio, corruzione in atti giudiziari e induzione indebita a dare o promettere utilità. Le indagini che hanno portato all’arresto delper le indagini preliminari in servizio al tribunale di ...

