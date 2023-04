AEW | Rivelata l’intera card di Rampage | match in programma anche per Jon Moxley

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 20 aprile 2023) La AEW ha confermato praticamente tutta ladel prossimo episodio di, come solita fare durante Dynamite. Con alcunidecisamente di spicco, come El Hijo del Vikingo vs Dralistico (con in palio il Mega Championship della AAA) e Jonvs Christopher Daniels. Ecco lapressoché completa. AAA Mega Championship: El Hijo del Vikingo (c) vs. Dralistico FTR, Jeff Jarrett & Jay Lethal vs. Varsity Athletes & Slim J Kiera Hogan vs. Julia Hart Jonvs. Christopher Daniels The Hardys, HOOK, Isiah Kassidy e la TBS Champion Jade Cargill appariranno nella puntata