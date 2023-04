AEW | Indetto un mini-torneo tra Pillars per determinare chi sfiderà MJF a Double or Nothing

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 20 aprile 2023) Da qualche settimana i “Four” della AEW non se le mandano a dire e c’è grande incertezza su chi la spunterà per sfidare MJF con il titolo AEW in palio. Chi sperava in un fatal-4-way match probabilmente stanotte è rimasto deluso, MJF ha inventato un’altra delle sue sfide per concedere l’onore ad uno dei tre giovani di poterlo sfidare 1vs1 con il titolo in palio. Alleanza tra MJF e Guevara? La puntata di Dynamite si è aperta con Jack Perry, Darby Allin e Sammy Guevara a punzecchiarsi ancora una volta a vicenda sul ring. Attacchi personali, sfottò, ma anche unmo di rispetto per i risultati raggiunti in AEW hanno fatto parte del confronto, prima che MJF li interrompesse. Il campione ha parlato con Tony Khan e assieme hanno deciso che lo sfidante uscirà da un “Tournament”, praticamente due match 1vs1, ...