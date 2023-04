(Di giovedì 20 aprile 2023) Siamo solo ad aprile e il TNT Championship è giàto diverse volte diin questo 2023. La natura del, che viene difeso quasi settimanalmente, ha sicuramente influito sul gran numero di regni, ma anche un booking non sempre perfetto. A distanza di un mese e mezzo questa notte è andato in scena il rematch tra Powerhouse Hobbs e, anche questa volta QT Marshall ha provato ad aiutare il campione, ma le cose sono andate diversamente dall’ultima volta. Con Arn Anderson si inizia a giocare a scacchi Prima del match, intervistato da Renee Paquette,ha presentato Arn Anderson come, un altro dei 4 Horseman comedopo Tully Blanchard. Anderson ha definito giochetti da bambini quelli della QTV e ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : AEW: Il TNT Title passa ancora di mano, per Wardlow terzo titolo e nuovo manager - TSOWrestling : Titolo #TNT in palio, Switchblade all'azione e molto altro ad #AEWDynamite #TSOW // #TSOS // #AEW -

AEW: Il TNT Title passa ancora di mano, per Wardlow terzo titolo e nuovo manager Zona Wrestling

Dopo aver visto l'inizio del feud tra i mastodontici atleti, un cambio di titolo ha lasciato i fan elettrizzati questa notte a Dynamite ...This week's Dynamite saw Wardlow become a three-time TNT Champion, Chris Jericho and Adam Cole getting personal, and a front runner for MJF's title.