Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : FOTO: Chris Jericho omaggia David Bowie con un bellissimo tatoo - IEW_aewfan : CM Punk vs Chris Jericho è nei piani della #AEW ? Leggi l'intero post qui: - Zona_Wrestling : AEW: CM Punk vs Chris Jericho è alle porte, i dettagli dell'incredibile svolta - Tuttowrestling : Chris Jericho: 'A Wembley per qualcosa di enorme' #AEW #AEWDynamite #ChrisJericho #TonyKhan - TSOWrestling : Emergono i primi dettagli #TSOW // #TSOS -

AEW: Chris Jericho si spinge oltre con Adam Cole e coinvolge Britt Baker e le Outcats Zona Wrestling

Adam Cole and Chris Jericho had a heated exchange, where Jericho told Cole he doesn't respect hi. Cole insulted Jericho,and they brawled. The rest of the Jericho Appreciation Society attacked Cole, ...Dalton Castle spoke about competing on AEW television and bringing back The Boys, as well as his match with Chris Jericho for the ROH World title.