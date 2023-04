AEW: Annunciato finalmente Taya Valkyrie vs Jade Cargill, ecco quanto si sfideranno (Di giovedì 20 aprile 2023) Ci siamo. Dopo settimane di tira e molla, il TBS Championship di Jade Cargill sarà, finalmente, a rischio. La streak della campionessa verrà messa a dura prova contro Taya Valkyrie, il match è ufficiale. Settimana prossima, a Dynamite, le due si sfideranno: cadrà il record della Cargill? La AEW ha confermato, stanotte, che nella prossima puntata di Dynamite la campionessa metterà in palio il titolo TBS contro la moglie di John Morrison, in un incontro particolarmente atteso. Sembra infatti che Valkyrie sia l’avversaria forse più indicata per interrompere la streak della campionessa, ma dovremmo attendere per capire se sarà davvero così. Il suo titolo è davvero a rischio? Leggi su zonawrestling (Di giovedì 20 aprile 2023) Ci siamo. Dopo settimane di tira e molla, il TBS Championship disarà,, a rischio. La streak della campionessa verrà messa a dura prova contro, il match è ufficiale. Settimana prossima, a Dynamite, le due si: cadrà il record della? La AEW ha confermato, stanotte, che nella prossima puntata di Dynamite la campionessa metterà in palio il titolo TBS contro la moglie di John Morrison, in un incontro particolarmente atteso. Sembra infatti chesia l’avversaria forse più indicata per interrompere la streak della campionessa, ma dovremmo attendere per capire se sarà davvero così. Il suo titolo è davvero a rischio?

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : AEW: Annunciato finalmente Taya Valkyrie vs Jade Cargill, ecco quanto si sfideranno - SpazioWrestling : AEW: Grande match annunciato per il prossimo Dynamite (26 aprile) #Dynamite #AEW - TSOWrestling : Match dal sapore #LuchaLibreAAA annunciato per #AEWRampage #TSOW // #TSOS // #AEW -