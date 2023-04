Adesso la Wagner è equiparata in tutto e per tutto alle Forze armate russe (Di giovedì 20 aprile 2023) I mercenari del gruppo Wagner che partecipano alla guerra in Ucraina ottengono lo status di veterano, e sarà loro riconosciuta la disabilità di guerra. Sul provvedimento è arrivato il voto della Duma. ... Leggi su globalist (Di giovedì 20 aprile 2023) I mercenari del gruppoche partecipano alla guerra in Ucraina ottengono lo status di veterano, e sarà loro riconosciuta la disabilità di guerra. Sul provvedimento è arrivato il voto della Duma. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - ilSocrate : @HerrGlanz Spiegami perché la Smentita da parte del combattente della Wagner dovrebbe essere la versione ufficiale?… - xgianc : È difficile giustificare Putin: adesso ha ordito un colpo di Stato in Sudan tramite l’esercito privato della Wagner… - MauriziaLuciana : Il livello della propaganda sale di continuo.Adesso i #Wagner che confessano poi le 'atrocità russe'è in corso una… - HakulinenMaria : @sono_francesca Come ti senti Wagner adesso? In pace con te stesso perché hai fatto il tuo dovere? -