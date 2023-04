"Adesso basta!": Federica Panicucci furibonda: caos in studio (Di giovedì 20 aprile 2023) La storia della presunta veggente farebbe un sacco ridere se non ci fosse gente che ci crede davvero, al punto da renderla un argomento di discussione molto popolare nei soliti salotti televisivi. Come quello di Mattino Cinque, dove Federica Panicucci si è improvvisamente ritrovata a fare i conti con un parterre di ospiti particolarmente caldo. A un certo punto è stata costretta a intervenire per riportare la calma: “Adesso basta! Piano… basta!”. Ma che cos'è successo? Andiamo con ordine: tutto è iniziato dalla portavoce della presunta veggente Gisella Cardia, che va in giro dicendo di aver visto la Madonna. Intervenuta in trasmissione, la portavoce si è rivelata più che altro un avvocato, dato che ha risposto a ogni accusa mossa nei confronti della sua “protetta”. La situazione è però ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) La storia della presunta veggente farebbe un sacco ridere se non ci fosse gente che ci crede davvero, al punto da renderla un argomento di discussione molto popolare nei soliti salotti televisivi. Come quello di Mattino Cinque, dovesi è improvvisamente ritrovata a fare i conti con un parterre di ospiti particolarmente caldo. A un certo punto è stata costretta a intervenire per riportare la calma: “Piano…”. Ma che cos'è successo? Andiamo con ordine: tutto è iniziato dalla portavoce della presunta veggente Gisella Cardia, che va in giro dicendo di aver visto la Madonna. Intervenuta in trasmissione, la portavoce si è rivelata più che altro un avvocato, dato che ha risposto a ogni accusa mossa nei confronti della sua “protetta”. La situazione è però ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaOrlandosp : Il governo sta per smantellare l’unica misura esistente contro la povertà il Rdc. Adesso basta distinguo. Le opposi… - gravinantonio : @GoalItalia Adesso bisogna aspettare le motivazioni per capire su cosa si baserà il nuovo processo. Possono esserci… - cose_di_pazzii : @Bri46233001 Beh?? Lo confermo anche adesso, sarebbero stati divertenti e pure utili in cucina. Bri, vedi piuttost… - NinoZero610 : @MatthijsPog @marcoconterio Scusate , ma le accuse rimarranno sempre le stesse. Ma se hanno già rigettato adesso co… - chiaralessi : Ok, direi che abbiamo abbastanza materiale per il prossimo libro. Che potrebbe chiamarsi, nella variante più elegan… -