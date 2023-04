Addio a Gianni Olla, critico cinematografico e docente (Di giovedì 20 aprile 2023) E’ morto, a 72 anni, Gianni Olla, critico cinematografico, per anni firma del quotidiano ‘La Nuova Sardegna’, gia’ docente di Storia e critica del cinema nelle universita’ di Cagliari e Sassari. “Voglio esprimere alla famiglia le condoglianze mie e dell’Amministrazione comunale di Cagliari”, e’ il messaggio di cortoglio del sindaco Paolo Truzzu. “E’ stato un grande critico cinematografico e intellettuale raffinato. Manchera’ molto al mondo della cultura”. Olla ha firmato saggi e volumi sul cinema documentario in Sardegna, sulla cinematografia cinese, sul cinema del ’68, l’Olocausto sugli schermi, su Akira Kurosawa, Kenji Mizoguchi, Pedro Almodovar, Francois Truffaut, Franco Solinas, Fiorenzo Serra, Grazia Deledda e Marcel Proust. Tra le sue opere ‘Dai ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 20 aprile 2023) E’ morto, a 72 anni,, per anni firma del quotidiano ‘La Nuova Sardegna’, gia’di Storia e critica del cinema nelle universita’ di Cagliari e Sassari. “Voglio esprimere alla famiglia le condoglianze mie e dell’Amministrazione comunale di Cagliari”, e’ il messaggio di cortoglio del sindaco Paolo Truzzu. “E’ stato un grandee intellettuale raffinato. Manchera’ molto al mondo della cultura”.ha firmato saggi e volumi sul cinema documentario in Sardegna, sulla cinematografia cinese, sul cinema del ’68, l’Olocausto sugli schermi, su Akira Kurosawa, Kenji Mizoguchi, Pedro Almodovar, Francois Truffaut, Franco Solinas, Fiorenzo Serra, Grazia Deledda e Marcel Proust. Tra le sue opere ‘Dai ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UnioneSarda : #Sardegna - Addio al critico cinematografico Gianni Olla: «Intellettuale raffinato e profondo» - BertaIsla : RT @00doppiozero: 'Un titolo chiave nel complesso della sua attività letteraria [...]per il significato di atto di espiazione di una colpa… - Pre_Nom_ : Mi collego e Gianni flopp, spengo addio - nata_a_Marzo_ : RT @00doppiozero: 'Un titolo chiave nel complesso della sua attività letteraria [...]per il significato di atto di espiazione di una colpa… - adelphiedizioni : RT @00doppiozero: 'Un titolo chiave nel complesso della sua attività letteraria [...]per il significato di atto di espiazione di una colpa… -