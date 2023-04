Ad "Amici 22" Arisa striglia Wax: "Il guanto lo devi fare!" (Di giovedì 20 aprile 2023) Leggi Anche 'Amici 22', Rudy Zerbi lancia l'ennesimo guanto di sfida tra Aaron e Wax La canzone 'maledetta' Arisa, dopo aver visto l'esibizione di Wax dedicata a Maria De Filippi, gli propone di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 20 aprile 2023) Leggi Anche '22', Rudy Zerbi lancia l'ennesimodi sfida tra Aaron e Wax La canzone 'maledetta', dopo aver visto l'esibizione di Wax dedicata a Maria De Filippi, gli propone di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Amici 22, Wax riceve (di nuovo) un guanto di sfida da parte di Arisa - infoitcultura : Amici 22: Wax di nuovo in crisi per il guanto di sfida lanciato da Arisa, la reazione di Angelina - infoitcultura : Amici 22, Wax rifiuta ancora una volta il guanto di sfida proposto dalla sua prof Arisa - GossipOne_it : Momenti di tensione ad Amici 22: Wax attacca la prof Arisa durante il daytime! - Gossip One - GossipOne_it : Momenti di tensione ad Amici 22: Wax attacca la prof Arisa durante il daytime! - Gossip One #gfvip #uominiedonne… -