Achille Costacurta, pugno in faccia a un vigile (Di giovedì 20 aprile 2023) Notte folle di Achille Costacurta, denunciato dopo aver dato un pugno in faccia a un vigile. Non è sempre facile il rapporto tra genitori e figli: discussioni, litigi e contrasti sono all'ordine del giorno nelle famiglie italiane. E i vip non sono esenti da queste dinamiche. E' il caso di Achile Costacurta, figlio 18enne dell'ex calciatore del Milan e della Nazionale Alessandro "Billy" Costacurta e della modella, attrice e conduttrice televisiva Martina Colombari. Martina Colombari con il figlio a "Pechino Express" (Instagram)Mamma e figlio sono stati protagonisti della trasmissione "Pechino Express" fino alla puntata del 13 aprile quando poi alla fine sono stati eliminati dalla coppia composta da Federica Pellegrini e il marito. L'avventuroso viaggio, però, è servito ...

