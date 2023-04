Achille Costacurta nei guai: colpito in vigile con un pugno (Di giovedì 20 aprile 2023) Una notte brava a Milano per Achille Costacurta, il 18enne figlio di Billy e Martina Colombari, si è reso protagonista di un pugno a un vigile Una notte brava a Milano per Achille Costacurta, il 18enne figlio di Billy e Martina Colombari, si è reso protagonista di un pugno a un vigile. Secondo quanto riportato da Il Giorno, il ragazzo si sarebbe chiuso in un taxi e una volta aperta la portiere avrebbe sferrato un pugno al poliziotto. Immobilizzato è stato poi portato in Questura e denunciato a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Una notte brava a Milano per, il 18enne figlio di Billy e Martina Colombari, si è reso protagonista di una unUna notte brava a Milano per, il 18enne figlio di Billy e Martina Colombari, si è reso protagonista di una un. Secondo quanto riportato da Il Giorno, il ragazzo si sarebbe chiuso in un taxi e una volta aperta la portiere avrebbe sferrato unal poliziotto. Immobilizzato è stato poi portato in Questura e denunciato a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

