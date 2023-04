Achille Costacurta denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale (Di giovedì 20 aprile 2023) Notte di follia a Milano per Achille Costacurta. Il figlio di Billy (ex calciatore del Milan e volto televisivo di Sky) e la showgirl Martina Colombari è stato denunciato a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’episodio, reso noto da “Il Giorno“, risale a martedì sera quando il ragazzo diciottenne, reduce dalla partecipazione con sua madre a “Pechino Express“, dopo le 23 è salito a bordo di un taxi in zona Tortona. Una sua sfuriata avrebbe spaventato il tassista che si sarebbe avvicinato a una pattuglia della polizia locale in servizio in via Savona per il Fuorisalone. Nella ricostruzione del conducente, il ragazzo urlava frasi senza senso mentre danneggiava la sua macchina, alcuni testimoni lo avrebbero visto lanciare dal finestrino accessori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Notte di follia a Milano per. Il figlio di Billy (ex calciatore del Milan e volto televisivo di Sky) e la showgirl Martina Colombari è statoa piede libero per. L’episodio, reso noto da “Il Giorno“, risale a martedì sera quando il ragazzo diciottenne, reduce dalla partecipazione con sua madre a “Pechino Express“, dopo le 23 è salito a bordo di un taxi in zona Tortona. Una sua sfuriata avrebbe spaventato il tassista che si sarebbe avvicinato a una pattuglia della polizia locale in servizio in via Savona per il Fuorisalone. Nella ricostruzione del conducente, il ragazzo urlava frasi senza senso mentre danneggiava la sua macchina, alcuni testimoni lo avrebbero visto lanciare dal finestrino accessori ...

