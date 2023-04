Achille Costacurta denunciato dopo Pechino Express: pochi giorni fa aveva offeso Fedez (Di giovedì 20 aprile 2023) Achille Costacurta è stato denunciato. Notte folle in quel di Milano per il figlio 18enne di Martina Colombari e Billy. Il protagonista di Pechino Express è stato denunciato a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale per aver aggredito un vigile con un pugno, dopo aver perso la pazienza a bordo di un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 20 aprile 2023)è stato. Notte folle in quel di Milano per il figlio 18enne di Martina Colombari e Billy. Il protagonista diè statoa piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale per aver aggredito un vigile con un pugno,aver perso la pazienza a bordo di un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

