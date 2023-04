Achille Costacurta, dalla sfuriata a Pechino Express all'accusa su Fedez raggiunge l'apice prendendo a pugni un vigile (Di giovedì 20 aprile 2023) Abbiamo conosciuto ufficialmente il figlio di Costacurta e la Colombari a Pechino Express: Achille ha un carattere veramente peperino che questa volta l'ha fatto cacciare nei guai Achille debutta in televisione con la mamma Martina Colombari quest'anno come concorrente di Pechino Express. Insieme sono la coppia Mamma Figlio che, come quelle degli anni precedenti, sono stati tra quelle più litigiose del gruppo. Del resto anche Simona Izzo che correva con suo figlio Francesco o ancora Marco Berry con la figlia Ludovica, le tensioni tra genitori e figli non sono di certo mancate. Dobbiamo ammettere che Achille si è dimostrato un vero combattente e con lo spirito competitivo della mamma sono riusciti a vincere anche diverse prove con grandissimi stupore ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 20 aprile 2023) Abbiamo conosciuto ufficialmente il figlio die la Colombari aha un carattere veramente peperino che questa volta l'ha fatto cacciare nei guaidebutta in televisione con la mamma Martina Colombari quest'anno come concorrente di. Insieme sono la coppia Mamma Figlio che, come quelle degli anni precedenti, sono stati tra quelle più litigiose del gruppo. Del resto anche Simona Izzo che correva con suo figlio Francesco o ancora Marco Berry con la figlia Ludovica, le tensioni tra genitori e figli non sono di certo mancate. Dobbiamo ammettere chesi è dimostrato un vero combattente e con lo spirito competitivo della mamma sono riusciti a vincere anche diverse prove con grandissimi stupore ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Sferra un pugno ad un vigile, Achille #Costacurta denunciato per violenza a pubblico ufficiale - repubblica : Sferra un pugno a un vigile, denunciato Achille Costacurta, figlio dell'ex calciatore del Milan e di Martina Colomb… - ilmessaggeroit : Achille Costacurta, notte di follia: pugno al volto di un agente della polizia. Il figlio di Billy e Martina Colomb… - CosaInTendenza : Alle 15:01 Achille Costacurta con 277 tweet è entrato nelle tendenze Italia alla posizione 41 Tweet tra i più popo… - InvisibleWomann : RT @Dann_l7: Io comunque su Achille Costacurta mi ero espressa in tempi non sospetti ?? -